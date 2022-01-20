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20.01.2022 17:10
Рубрика: Общество

Неизвестный город ацтеков обнаружен у подножия вулкана Теухтли

Текст: Денис Передельский
Фото: INAH Фото: INAH
Фото: INAH

В Мексике сотрудники археологической миссии INAH, Национального института антропологии и истории, при проведении раскопок в местечке Тисакалько у подножия вулкана Теухтли обнаружили руины ранее неизвестного церемониального комплекса возрастом около 1000 лет.

Фото: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology
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Об открытии рассказывается на сайте INAH. Археологические раскопки в Тисакалько стартовали в 2019 году. На данный момент раскопана территория площадью 250 тысяч квадратных метров. Археологи обнаружили обширные сельскохозяйственные террасы доиспанского периода. Удивительно, но многие из них используются местными жителями до сих пор.

Ученые установили, что тысячи лет назад произошло извержение вулкана Теухтли. Покрывшие землю пепел и лава со временем образовали естественный материал, пригодный для возделывания и легкий в обработке. Сам вулкан Теухтли очень почитается в этом регионе, и люди до сих пор взбираются на него, чтобы сделать подношения богам и попросить их о дожде.

Археологическое исследование показало, что около тысячи лет назад здесь располагался крупный церемониальный центр. Сканирование, топография, фотограмметрия и фотосъемка этой местности позволили выявить не менее семи комплексов сооружений, расположенных у подножия вулкана.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Это был настоящий город, в котором насчитывалось не менее 25 крупных зданий доиспанского периода. Также была раскопана древняя площадь и дворцовый комплекс. Нашли археологи и курган с остатками лестницы, который мог представлять собой огромный алтарь. Кроме того, найдено необычное сооружение, известное как "текорбито".

Археологи объясняют, что это было сооружение из камней, похожее на иглу. Внутри него располагалась церемониальная камера, внутри которой хранили какую-то святыню. Особенностью местной архитектуры ученые назвали то, что все сооружения были возведены без применения скрепляющего раствора.

Строители просто укладывали камень на камень, тщательно подгоняя их друг к другу. Это означает, что сооружения держались при помощи силы тяжести, без использования какого-либо "цемента". По предварительным оценкам, сооружения были возведены в 1000-1200 гг. н.э. Строителями, вероятно, были ацтеки. На это указывает множество черепков керамики, характерной именно для культуры ацтеков раннего периода существования их государства.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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