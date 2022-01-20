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20.01.2022 10:14
Рубрика: Экономика

Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд

Текст: Матвей Линник

Несырьевой неэнергетический экспорт России в прошлом году вырос на 36% и составил 191 млрд долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

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"Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию", - уточнила она.

По ее словам, благодаря пандемии российские производители смогли выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.

Основным импортером стал Китай - он закупил российской продукции на 15,6 млрд долларов. На втором месте оказался Казахстан (14,4 млрд), на третьем - Беларусь (11,4 млрд). Замыкают пятерку Турция (10,9 млрд) и США (7,9 млрд).

Экономика ВЭД

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