Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд

Несырьевой неэнергетический экспорт России в прошлом году вырос на 36% и составил 191 млрд долларов, что является историческим рекордом. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию", - уточнила она.

По ее словам, благодаря пандемии российские производители смогли выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.

Основным импортером стал Китай - он закупил российской продукции на 15,6 млрд долларов. На втором месте оказался Казахстан (14,4 млрд), на третьем - Беларусь (11,4 млрд). Замыкают пятерку Турция (10,9 млрд) и США (7,9 млрд).