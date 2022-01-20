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Текст:   Владислав Куликов 
22:15 20.01.2022

Нотариусы отметили рост числа сделок с недвижимостью

Граждане начали чаще обращаться к нотариусам для оформления сделок с недвижимостью. В Федеральной нотариальной палате сообщили, что за год нотариусы удостоверили 871 736 сделок с недвижимостью. Это на 7 процентов больше, чем в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большая часть из удостоверенных сделок - 587 819 - это сделки с жильем. По данному направлению прирост относительно 2020 года составил 8 процентов. Объектами еще 251 351 сделки стали земельные участки - как "пустые", так и со строениями. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 7 процентов.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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"Самое ценное преимущество нотариальной формы сделки - правовые гарантии для ее участников, защита от мошенничества и последующего оспаривания договора, - подчеркивают в Федеральной нотариальной палате. - Прежде, чем поставить свою печать, нотариус в силу закона обязательно проверяет истинную волю сторон и понимание ими сути и последствий сделки, проводит ее правовую экспертизу".

Например, нотариус выясняет, не является ли продавец банкротом или недееспособным, есть ли у него право распоряжаться имуществом. Не нарушает ли это законные интересы несовершеннолетних, супругов или иных лиц. "Кроме того, у нотариусов есть знания, опыт и инструменты для оперативной проверки документов и выявления подделок", - рассказывают эксперты.

Нотариус сам запрашивает необходимые в том или ином случае сведения - из Росреестра, баз данных МВД, органов ЗАГС, от судебных приставов и др. А после совершения сделки самостоятельно отправляет электронный пакет документов в Росреестр для регистрации перехода права собственности.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Напомним также, что с 2021 года появилась возможность оформления сделок с помощью нотариуса в дистанционном режиме, когда стороны находятся в разных городах. Нотариусы отмечают, что дистанционный формат может быть особенно актуален при продаже долевой недвижимости, когда задействованы три-четыре собственника, живущие в разных населенных пунктах. Встретиться всем в одном месте в этом случае бывает крайне проблематично. В свою очередь, дистанционная сделка подразумевает, что каждая сторона обращается в удобную для себя нотариальную контору и никуда специально не едет. "При этом к дистанционным сделкам может быть привлечено неограниченное количество участников, - рассказывают в ФНП. - Единственное условие - один из нотариусов должен работать в том регионе, где расположена квартира, дом или участок, выставленный на продажу. Еще раз отметим, что при дистанционных сделках для граждан сохраняются все правовые гарантии. Нотариусы несут солидарную имущественную ответственность за результаты своей работы. Если будет допущена ошибка, пострадавшее лицо получит стопроцентное возмещение убытков".

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