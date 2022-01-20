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20.01.2022 17:06
Рубрика: Экономика

Новые законы увеличили предложение леса на бирже

Текст: Алексей Дуэль
Объем торгов древесиной вырос после вступление в силу новых законов, касающихся заготовки леса, сообщил журналистам старший управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков. По его словам, эффект проявился уже в январе, который всегда был "тусклым" месяцем, февраль будет более показательным.

"У нас сейчас 800 участников торгов, в том числе 70 из трех сотен государственных и муниципальных учреждений, которые обязаны продавать всю заготовленную ими древесину на бирже, - сказал он. - И есть 3,5 тысячи покупателей. Оборот вырос".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В ЛесЕГАИС зарегистрировались более 20 тысяч пользователей

Точные цифры Алексей Рыжиков оглашать не стал. По его оценке, введение расширенной системы ЛесЕГАИС, призванной повысить прослеживаемость потоков древесины, на работе биржи никак не сказалось. Были сообщения о небольших технических трудностях заготовителей, однако все они так или иначе были преодолены.

"Сделки по продаже древесины регистрируются в ЛесЕГАИС уже после их заключения, - объяснил Рыбников. - Ни сами сделки, ни исполнение по ним из-за запуска новой системы не срывались, Рослесинфорг со своей работой справился".

По его словам, на торгах уже стал заметен эффект от запрета экспорта необработанной хвойной древесины, предложение растет, следовательно, в ближайшее время можно ожидать снижения котировок, а следом - и цены на хвойные пиломатериалы.

Экономика Отрасли Ресурсы

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