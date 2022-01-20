Общественные организации объединились для поддержки семьи

Даже короткое пребывание малыша в доме ребенка чревато необратимыми последствиями для его развития и всей дальнейшей жизни. По данным на конец 2019 года, в России функционировало 139 домов ребенка, количество содержавшихся в них малышей в возрасте до четырех лет превышало семь тысяч. 54% этих детей были помещены в учреждения по заявлениям родителей, которые находились в трудной жизненной ситуации. Российские некоммерческие организации объединились для решения этой проблемы, чтобы в стране все дети этого возраста жили в семьях и даже временно не попадали в интернатные учреждения. Для этого необходимо оказывать комплексную поддержку кровным семьям детей, развивать сеть кризисного размещения в замещающих семьях, где могут обеспечить пребывание малышей в домашних условиях до устройства под постоянную опеку, на усыновление или до возвращения в родную семью.

Общественные организации решили объединиться в Коалицию "Семья с рождения", чтобы сделать все возможное для сохранения семьи, а главное - избежать печальных историй, когда ребенок при живых кровных родителях попадает в детдом. Чтобы осуществить эту сложную задачу, они заключили меморандум "О деинституционализации детей, находящихся в сиротских учреждениях ". Один из пунктов меморандума звучит почти революционно: к 2027 году добиться отказа от "институциональных форм воспитания и содержания детей в возрасте от 0 до 4 лет".

Даже короткое пребывание малыша в доме ребенка чревато необратимыми последствиями для его развития и всей дальнейшей жизни.

"В 2019 году в России функционировало 139 домов ребенка, количество содержавшихся в них малышей в возрасте до четырех лет превышало семь тысяч. 54 процента этих детей были помещены в учреждения по заявлениям родителей, которые находились в трудной жизненной ситуации. Российские некоммерческие организации объединились для решения этой проблемы, чтобы в стране все дети этого возраста жили в семьях и даже временно не попадали в интернатные учреждения", - заявляют авторы меморандума.

- Ребенку нужна семья, сегодня это понятно и науке, и практике, - говорит Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. - На практике российским специалистам это стало понятно в 90-е, когда сиротство и безнадзорность захлестнули наше общество, а специалисты увидели, что одни и те же семьи поставляют в эти учреждения второе и третье поколение детей, и выбраться из этого круга крайне тяжело. Наука это поняла чуть раньше - исследования, которые на протяжении более полувека проводились в разных странах свидетельствуют о том, что у большинства детей, выросших в детдомах, проявляется отставание в разных областях.

По словам Спивака, ущерб психологическому и физическому здоровью детей наносит любое учреждение, даже самое идеальное.

- Часто пребывание в детдоме дает поведенческие нарушения, которые проявляются не сразу, - поясняет эксперт. - Не только травма расставания с семьей, но и способ жизни ребенка в учреждении в условиях постоянного коллектива, отсутствия какой бы то ни было самостоятельности и реакции конкретного взрослого на конкретного ребенка, - факторы, на которые ученые обращают внимание прежде всего. За каждые пять месяцев, проведенных в учреждении, физический рост человека отстает примерно на один месяц. Почти каждый фактор раннего развития - питание, общение, развитие жизненных навыков детей становится дефицитом. Наука однозначно подчеркивает, что в раннем детстве дети не должны оказываться в детском доме, потому что в этом возрасте закладывается база для дальнейшего развития, именно поэтому мы и говорим о приоритетном возрасте, о самых маленьких детях.

Увы, одной из причин отправки детей в сиротский дом, сегодня стали не только трудные ситуации, с которыми без специалистов не справиться, но и отсутствие помощи семье. Если прежде семьей интересовалась школа и родителей-двоечников пытались вразумить, то сегодня семья живет сама по себе. Если бы мы вовремя замечали, что в семье что-то не ладится и пытались помочь, может быть и детей, отобранных у родителей, стало меньше.

- Мы провели исследование, которое показало, что в 40-80 процентах случаев можно обойтись без временного помещения ребенка в детский дом, если есть комплексная поддержка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, - говорит Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Тимченко. - Если семье помочь справиться с проблемами, ребенка не придется изымать из семьи.

По словам Морозовой, решить проблему помощи семье могут передовые и эффективные технологии.

- Работа со случаем, комплексная работа с семьей, появление такой фигуры как социальный координатор, - перечисляет Мария Морозова, - служба "одного окна", когда проблемы в семье выявляются и решаются при помощи межведомственного взаимодействия.

Одним из активных участников коалиции стала писатель, руководитель некоммерческой организации "Азбука семьи" Диана Машкова. Она убеждена, что прежде всего нужно помочь семьям, которые находятся в тяжелых ситуациях.

Как сделать так, чтобы ребенок до четырех лет не мог оказаться в детдоме? Развивать замещающие семьи? Поддерживать кровные?

- Нужно думать и работать над развитием ранней профилактики семейного благополучия, - говорит Машкова, - работать с родителями, у которых уже возникла алкогольная зависимость, которые теряют профессию и доходы (их нужно обучать и давать новые навыки). Нужно помогать семьям, чтобы не доводить до лишения родительских прав. Что делать с детьми, если они оказываются в ситуации потери семьи? Здесь встает вопрос о кризисном размещении, подготовке семей, которые смогут работать с непростой категорией детей, имея ввиду, что через какое-то время ребенку нужно будет вернуть в семью. Я говорю это как усыновитель, мне было бы непросто расстаться с ребенком. Ребенку нехорошо находиться вне стен родного дома, и если невозможно обеспечить родную семью, значит должна быть подготовленная, готовая работать со сложностями, замещающая семья.

Введение института профессионально-ориентированной семьи к 2025-ому году - это еще одна задача, которую поставила коалиция.

- Меморандум можно посмотреть на сайте "Ребенку нужна семья.РФ", - уточняет Диана Машкова, - высказаться об этой идее и подписаться может любой неравнодушный человек, здесь же организации могут присоединиться к коалиции.

Справка РГ

В Коалицию "Семья с рождения" вошли все известные общественные и благотворительные организации: "Азбука Семьи", "Партнерство каждому ребенку", "Арифметика добра", "Дети ждут", "Дети наши", "Измени одну жизнь", "Солнечный город", "Детские деревни SOS", Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, Негосударственный центр поддержки семьи и детей "Вместе", Фонд Тимченко.