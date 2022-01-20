Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на Госуслугах в феврале

С февраля многодетным семьям будет доступное оформление выплаты на погашение ипотеки через портал Госуслуги. Об этом сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

"Порядка 50% граждан осведомлены о программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, в народе эту меру называют вторым материнским капиталом. В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на единый портал государственных услуг, и граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через портал Госуслуг", - сообщил Ковалев, чьи слова передает ТАСС.

Напомним, государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Ранее для получения такой поддержки гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов сначала в банк. А тот уже пересылал запрос в "ДОМ.РФ", который выделял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

По новым правилам нужно будет из личного кабинета на портале Госуслуг направить электронное заявление и необходимые документы цифровом формате напрямую в "ДОМ.РФ". Уже через семь дней деньги поступят в банк, который оформил ипотеку.