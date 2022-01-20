Оппозиция на Украине потребовала отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не справился со своими задачами и должен уйти в отставку. С таким требованием выступила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Воззвание опубликовано на ее сайте.

Нынешнее положение дел в стране украинские оппозиционеры описывают как критическое: "Украина находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы".

"Платформа" настаивает, что Зеленского заботит вовсе не благосостояние граждан, а "обеспечение прибылей и роскошной жизни для своего окружения". "Друзья президента превращаются в новых олигархов. Они расхищают государственные деньги, <...> наживаются на государственных тендерах, растаскивают целевые бюджетные фонды, как это произошло с Фондом борьбы с COVID-19. В доведенных до грани банкротства государственных компаниях менеджмент и члены наблюдательных советов получают миллионные гонорары", - отмечают в партии.

В ее рядах настаивают, что нынешний киевский режим не имеет ничего общего с демократическими ценностями: "Зеленский выдавал себя за сторонника демократии, но, как и Порошенко, построил в Украине диктаторский режим. Без суда и следствия открываются дела против политических оппонентов, закрываются независимые СМИ. Уничтожая свободу слова, Зеленский за государственный счет строит свою медиаимперию. Он желает заткнуть рот независимым журналистам, чтобы спокойно пребывать на государственных дачах, которые обещал передать детям".

В заявлении говорится, что нынешний глава Украины не выполнил множество предвыборных обещаний - особенно в том, что касается разрешения конфликта на Донбассе. "Зеленский не выполнил своего главного обещания - принести Украине мир. Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнеров. Он говорит, что власть делает для мира все, но в реальности - ничего. Президент отказывается выполнять Минские соглашения, которые являются международными обязательствами Украины. На встрече "нормандской четверки", он письменно в Парижском соглашении обязался принять законы, необходимые для мирного урегулирования, но теперь об этом даже не вспоминает", - констатирует партия.

"Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - заключает "Оппозиционная платформа - За жизнь".