Oxfam: Миллиардеры в пандемию богатели на 15 тысяч долларов в секунду

Совокупное состояние всех миллиардеров мира с марта 2021 года выросло с 8,6 до 13,8 трлн долларов. Об этом говорится в докладе организации Oxfam International.

Эксперты подсчитали, что во время пандемии миллиардеры в среднем богатели со скоростью 15 тысяч долларов в секунду.

"Сейчас у них в шесть раз больше богатства, чем у 3,1 млрд беднейших людей", - отмечают авторы доклада.

При этом за два года совокупное состояние десяти богатейших миллиардеров мира выросло вдвое - с 700 млрд до 1,5 трлн долларов. За этот же период 163 млн человек скатились в нищету.