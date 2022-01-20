Патриарх Кирилл поздравил Владимира Хотиненко с 70-летием

С 70-летием поздравил сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл известного кинорежиссера Владимира Хотиненко.

- Свою жизнь Вы посвятили киноискусству. Ваши фильмы заслужили любовь миллионов зрителей и вошли в сокровищницу кинематографа, - сказано в поздравлении патриарха, опубликованном на официальном сайте Московской патриархии. - Отрадно, что в своих работах Вы поднимаете важные мировоззренческие вопросы, обращаетесь к духовным традициям нашего народа и побуждаете современников задуматься об исторических судьбах Отечества.

Патриарх Кирилл также выразил признательность режиссеру за его "неизменную готовность к сотрудничеству с Русской Православной Церковью" и за участие в работе Патриаршего совета по культуре.

Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, душевных сил, бодрости духа, творческих успехов и помощи Божией в добрых делах.