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20.01.2022 20:42
Рубрика: Культура

Патриарх Кирилл поздравил Владимира Хотиненко с 70-летием

Текст: Елена Яковлева

С 70-летием поздравил сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл известного кинорежиссера Владимира Хотиненко.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Владимир Хотиненко - об искусстве жизни и искусстве потерь

- Свою жизнь Вы посвятили киноискусству. Ваши фильмы заслужили любовь миллионов зрителей и вошли в сокровищницу кинематографа, - сказано в поздравлении патриарха, опубликованном на официальном сайте Московской патриархии. - Отрадно, что в своих работах Вы поднимаете важные мировоззренческие вопросы, обращаетесь к духовным традициям нашего народа и побуждаете современников задуматься об исторических судьбах Отечества.

Патриарх Кирилл также выразил признательность режиссеру за его "неизменную готовность к сотрудничеству с Русской Православной Церковью" и за участие в работе Патриаршего совета по культуре.

Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, душевных сил, бодрости духа, творческих успехов и помощи Божией в добрых делах.

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