Первый полет Ил-96-400М совершит в 2022 году

До конца года свой первый полет должен совершить широкофюзеляжный Ил-96-400М, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Он обладает расширенными возможностями за счет удлинения фюзеляжа и применения конструкторских решений для установки перспективных двигателей", - описал он некоторые преимущества лайнера.

Кроме того, в январе ожидается первый полет легкого самолета "Байкал". По словам замминистра, машина в уникальные сроки совершила первый отрыв, но он не считается официальным полетом.