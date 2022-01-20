Песков: Есть только накачка Украины вооружениями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы готовящейся встрече лидеров РФ и Украины. Ранее о готовности Турции организовать такую встречу заявил глава республики Тайип Эрдоган.

"По этой встрече нет ничего", - передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о вероятности встречи президентов России и Украины в Турции или где-либо еще.

Он также напомнил о неготовности Киева выполнять уже взятые на себя обязательcтва.

"Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", - констатировал пресс-секретарь президента.