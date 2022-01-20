Песков не исключил нового общения Путина с Байденом

Новый контакт президентов России и США не исключен, это полезно и для России, и для Соединенных Штатов, заявил, комментируя по просьбе журналистов соответствующее высказывание на этот счет Джо Байдена, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тоже не исключаем очередного общения двух президентов", - сообщил Песков. "В любом случае, его можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. И мы тоже не исключаем, что после того, как удастся ознакомиться с документами (ответ по гарантиям безопасности - прим. "РГ"), главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

На вопрос, есть ли увязка контакта Владимира Путина и Джо Байдена и новых консультаций по гарантиям безопасности, то есть должны ли сначала встретиться дипломаты, а уже потом президенты, Песков ответил отрицательно.

"Президенты сами принимают решения о своих контактах, и после того как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии они решат подключиться", - заключил он.