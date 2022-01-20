Песков заявил об опасениях новой войны на Украине

Новости

В российских школах стартовал курс "Самосознание" 14:11
Центробанк Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% 14:11
В Москве выявлено 11557 вновь заболевших 14:09
Собянин: Москва готова к проведению ЭКСПО-2030 14:06
В военном госпитале имени Бурденко появится онкоцентр для силовиков 13:59
Москва стала лидером по угонам за прошлый год 13:56
Штамм "омикрон" уже выявлен в 55 регионах страны 13:55
Собянин доложил Путину о ситуации с "омикроном" в Москве 13:53
Доля современного вооружения и техники в ВС РФ к концу года вырастет до 73% 13:34
Более 3 млн семей считают свое жилье аварийным 13:27
Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного 13:16
Лукашенко во второй раз переболел COVID-19 13:09
Песков назвал позитивным фактом готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине 13:00
Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом 13:00
В Кемерове продлили арест фигурантам дела о трагедии на "Листвяжной" 12:58
Появилось видео недовольства Роналду после замены в матче против "Брентфорда" 12:57
Захарова рассказала о будущем ОДКБ 12:47
Только пятая часть семей живет в просторном жилье 12:45
В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса 12:43
СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 12:36
"Черные банкиры" в Москве заработали на обналичивании денег 48 млн рублей 12:35
ФСБ накрыла сеть криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн 12:30
Депутат оценил призыв Зеленского к санкциям против России 12:29
Захарова: РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ 12:25
В Подмосковье из-за "омикрона" нагрузка на врачей выросла в пять раз 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 13:27
Рубрика: Власть

Песков заявил об опасениях новой войны на Украине

Текст: Кира Латухина
Угрозы Вашингтона Москве могут привести к новой гражданской войне на Украине - вселив ошибочные надежды Киеву. Об этом предостерег пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам.

Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что якобы возможное вторжение России на Украину станет катастрофой для Москвы. "Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока", - отметил Песков. "Мы опасаемся в этой связи", - добавил он.

МИД: Заявлениями о планах вторжения РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации

Такие высказывания никак не способствуют разрядке напряженности в Европе, также заявил Песков, подчеркнув, что угрозы в адрес России звучат ежедневно "от среднего экспертного уровня до высшего уровня, главы государства".

"Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум", - уточнил он, добавив, что их уже много раз комментировали и нет смысла это делать - они повторяются под кальку.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Песков об инициативе признать ДНР и ЛНР: Сначала должна проголосовать Госдума
За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку домашних животных
Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд
В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом