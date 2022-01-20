Песков заявил об опасениях новой войны на Украине

Угрозы Вашингтона Москве могут привести к новой гражданской войне на Украине - вселив ошибочные надежды Киеву. Об этом предостерег пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам.

Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что якобы возможное вторжение России на Украину станет катастрофой для Москвы. "Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока", - отметил Песков. "Мы опасаемся в этой связи", - добавил он.

Такие высказывания никак не способствуют разрядке напряженности в Европе, также заявил Песков, подчеркнув, что угрозы в адрес России звучат ежедневно "от среднего экспертного уровня до высшего уровня, главы государства".

"Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум", - уточнил он, добавив, что их уже много раз комментировали и нет смысла это делать - они повторяются под кальку.