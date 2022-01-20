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20.01.2022 00:49
Рубрика: Культура

Почему премия Grammy впервые переедет в Лас-Вегас

Текст: Александр Алексеев
Организаторы Grammy объявили новые даты и место проведение церемонии, отмененной из-за резкой вспышки коронавируса в США. Теперь она назначена на 3 апреля 2022 года и впервые переедет в Лас-Вегасе, на MGM Grand Arena.
Фото: Getty Images/Steve Granitz Фото: Getty Images/Steve Granitz
Фото: Getty Images/Steve Granitz

64-ю церемонию по-прежнему надеются провести со зрителями, хотя не многим из них, наверное, понравится этот переезд, да и штамм "омикрон" по-прежнему очень опасен. Все уже привыкли, что Grammy вручают в Staples Center Лос-Анджелеса, вот и в 40-й раз церемония должна была состояться именно там, 31 января 2022 года.

Но в апреле эта площадка уже занята, поскольку здесь проводят домашние матчи по очереди две баскетбольный команды, а одна из них - "Лос-Анжелес Лейкерс" - к тому же многолетний лидер главной баскетбольной лиги мира НБА и ее бюджет не сопоставим с Grammy, да и число поклонников - тоже. Вот спортсмены и не захотели подвинуться и пустить церемонию, и она вынужденно переехала в Лас-Вегас.

Пока непонятно, как воспримут эту информацию зрители, ведь некоторым добираться до нового города уже не так удобно. Впрочем, их мнения при переезде не спросили. Зато уже известно, что второй год подряд ведущим церемонии станет актер-комик Тревор Ноа.

Кстати

Да и скандалов вокруг премии-2022 уже кипит не меньше. Год назад письменное заявление о том, что не хочет больше номинироваться на Grammy и запрещает кому-либо себя выдвигать на эту премию, прислал Weeknd. Певец и композитор счел ее необъективной, по крайней мере, по поводу собственного творчества.

Фото: instagram.com/manizha
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А теперь уже и канадский рэпер Дрейк обратился к Национальной академии грамзаписи с просьбой убрать его из списка номинантов на Grammy за 2022 год. Хотя и претендовал на победу в двух категориях. В частности, вполне мог выиграть номинацию "лучшая рэп-песня" с треком Way 2 Sexy, собравшую уже 70 миллионов просмотров на YouTube.

Кто-то называет причиной отказа конфликтные и неуважительные отношения Дрейка с организаторами, другие считают, что это солидарность с другим канадцем - Уикндом.

Как бы то ни было, пока ждать, кто еще взбунтуется, не менее любопытно, чем внимать очередным переездам премии Grammy.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Премия "Грэмми"

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