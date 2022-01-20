Yutu-2 обнаружил загадочную липкую почву на обратной стороне Луны

Китайский луноход Yutu-2, работающий на поверхности Луны, обнаружил необычный участок, на котором грунт оказался более липким по сравнению с реголитом на другой стороне этого космического объекта.

Исследование опубликовано в журнале Science Robotics, а коротко о нем рассказывает New Scientist. Указанный луноход является посадочным модулем исследовательской миссии Chang'e 4, взявшей старт в 2019 году.

Это первый ровер, который проводит исследования на обратной стороне Луны, невидимой с Земли. В очередном обзоре, который сделали члены этой миссии, представлено описание грунта, найденного луноходом.

Сообщается, что изученная почва значительно отличается от реголита, который ранее изучали на ближней стороне Луны. Исследователи пишут, что она является липкой. К такому выводу команда во главе Лян Дином из Харбинского технологического института пришла на основе наблюдений, сделанных при помощи установленного на луноходе радара и спектрометрии.

Сообщается, что почва на дальней стороне Луны легко прилипает к шести колесам вездехода. Это означает, что она, вероятно, более плотная и стабильная, чем на ближней к нам стороне. Также отмечается, что луноход обнаружил большое количество мелких камней, что не характерно для ближней стороны Луны.

"Обнаружение большего количества мелких камней, вероятно, связано с возрастом поверхности, - предполагает Лайонел Уилсон из Ланкастерского университета (Великобритания). - Большие камни, видимо, были истерты. Если вы подождете достаточно долго, то увидите, как крупный камень уменьшится до частиц размером в несколько миллиметров".

Ранее луноход Yutu-2 обнаружил темно-зеленоватый блестящий материал на дне одного из кратеров, похожий на стекло. Ученые предполагают, что он образовался под воздействием высокой температуры в момент удара метеорита по лунной поверхности.