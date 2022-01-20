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20.01.2022 16:42
Рубрика: Экономика

Подросткам сохранят соцвыплаты при устройстве на работу

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сохранение для подростков социальных выплат при устройстве на работу по направлению службы занятости.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Авторами инициативы выступили сенаторы Галина Карелова, Инна Святенко, Александр Варфоломеев, Елена Перминова и Елена Бибкова.

Это решение позволит сохранить доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца подросткам, если они подрабатывают в свободное от учебы время, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что будет разумно и справедливо не лишать несовершеннолетних сирот и детей-инвалидов этих денег при оформлении на работу.

К пенсии по потере кормильца, размер которой ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, дополнительно выплачивается социальная доплата. Ее средний размер на федеральном уровне составляет в настоящее время 2,1 тыс. рублей, средний размер региональной социальной доплаты - 5,1 тыс. рублей.

Ранее в "Единой России" рассказали, что законопроект подготовлен в связи с многочисленными обращениями граждан с просьбой сохранить право на получение пенсии по потере кормильца детям-инвалидам при подработках.

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