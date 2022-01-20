Пора менять. Признаки скорой смерти смартфона

Даже неисправный смартфон может какое-то время выполнять свои функции, но одновременно с этим он будет посылать хозяину тревожные сигналы, которые говорят о необходимости срочно обращаться в сервис.

Некоторые из этих сигналов вполне очевидные, однако есть и такие, значение которых нельзя распознать сразу.

1. Вздутие аккумулятора, приподнятая задняя крышка - это очевидный признак. С таким нужно как можно скорее бежать в сервис, предварительно выключив смартфон и вынув SIM-карту. Газы в батарее говорят о том, что она может взорваться и залить все вокруг едким электролитом.

2. Внезапные перезагрузки - менее очевидный симптом. Однако он может свидетельствовать о проблемах с аккумулятором, который просто не справляется с нагрузкой и не может выдавать нужную мощность, пишет ZDNet.

3. Мерцание дисплея и ложные срабатывания - явный признак проблем с самим экраном или узлами, которые с ним связаны (например, кабелем).

4. Постоянный нагрев аккумулятора - еще одна причина обратиться в сервис или подумать о замене (как минимум самой батареи). В норме аккумулятор всегда имеет температуру окружающей среды (или чуть-чуть выше).

5. Быстрая разрядка аккумулятора и неработающая зарядка - отличный повод отправиться в ремонт. Проблема может скрываться в самой батарее или же в материнской плате. В любом случае, такой аппарат долго не проживет, а пользоваться им будет затруднительно (или невозможно).