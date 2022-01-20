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20.01.2022 06:22
Рубрика: В мире

Посол Бикантов: Журналистов из РФ в ЦАР убили боевики группировки 3R

Трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.Об этом РИА Новости сообщил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Он напомнил, что представители СМИ "передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю".

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Жертвами террористов стали трое россиян - журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подчеркнул, что спецслужбы прилагают все усилия для тщательного расследования произошедшего.

Бикантов рассказал, что в декабре 2020 года злоумышленники из 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напали на Банги (столица Центральноафриканской Республики). В результате погибло много мирных жителей. В течение месяца армия смогла освободить город от бандитов и выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР.

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР) Правительство МИД

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