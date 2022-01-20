Посол: Расследование гибели российских журналистов в ЦАР еще не завершено

Расследование убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, которое произошло более трех лет назад, еще не завершено. Это в интервью РИА Новости признал новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца", - сообщил дипломат.

Напомним, 30 июля 2018 года в ЦАР при невыясненных обстоятельствах были убиты трое граждан РФ - журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их тела были обнаружены в 23 километрах от города Сибю.