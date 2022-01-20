Постпред РФ при ЕС усомнился в эффективности контактов с НАТО

Проведение встречи Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе было, скорее, исключением, чем возобновлением работы Совета Россия - НАТО, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его мнению, нет смысла "проводить встречи ради того, чтобы увидеться".

"Почему работа с НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО не было позитивной повестки дня. О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

Перспектив таких встреч в ближайшее время, по мнению Рябкова, нет.

"Думаю, что Совет Россия - НАТО не возобновился, это, скорее, было исключение", - констатировал он.