Президент Ирана: Действия НАТО приведут к распаду альянса

НАТО незаконно вторгается в независимые страны, такое поведение альянса приведет к его скорому распаду. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Иранский лидер находится с визитом в Москве. На пленарном заседании Госдумы он сказал, что НАТО для вторжения использует различные предлоги и прикрытие, противостоит независимым демократиям, самоопределению народов, их культуре и традициям.

Раиси назвал все это обманом и отметил, что стратегия господства потерпела поражение, а США сегодня находятся на самых слабых позициях.