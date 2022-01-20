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20.01.2022 13:04
Рубрика: Власть

Президент Ирана выступил в Госдуме и встретился с Володиным

Текст: Татьяна Замахина
Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси выступил на пленарном заседании Госдумы, а также встретился с председателем палаты Вячеславом Володиным. В своем выступлении иранский лидер уделил внимание отношениям с Россией, а также политике США.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Санкции стали одной из новых форм политического господства США, подчеркнул он. "В настоящее время мы видим, что стратегия господства потерпела поражение, и Соединенные Штаты находятся в самой слабой своей позиции", - считает президент.

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Однако желание экспансионистской политики не исчезло. И самое главное в такой повестке дня - это ослабление независимых государств изнутри, указал он. И противостояние этому господству, конечно же, нуждается в сотрудничестве государств и коллективном ответе, заявил Раиси.

Он также назвал необоснованными претензии США к ядерной программе Ирана

"Более 15 раз МАГАТЭ давало отчет о том, что… и подтвердил, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом, и никаких нарушений нет", - заявил он депутатам.

Раиси, кроме того, подчеркнул, что видит возможности для усиления мирового влияния России и Ирана. "Есть очень много экономических потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве", - указал он.

На встрече Раиси и Володина обсуждались межпарламентские отношения стран. Володин подчеркнул, что задача депутатов - делать все для законодательного обеспечения реализации решений, достигнутых на высшем уровне.

"Мы находим новые формы сотрудничества. Планируем в ближайшем будущем проведение межпарламентской комиссии высокого уровня", - сказал спикер.

Раиси, в свою очередь, отметил, что для него посетить Государственную думу - это огромная честь и удовольствие.

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