Пушков назвал глупостью слова Макфола об угрозе украинской демократии для России

Российский сенатор Алексей Пушков назвал глупостью тезис бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что "реальную угрозу" для России представляет не столько возможное вступление Украины в НАТО, сколько "украинская демократия" в целом.

Пушков отметил, что это утверждение лишний раз демонстрирует, что американские аналитики ничего не знают об отношении россиян к происходящему на Украине.

"В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад", - написал Пушков в своем Telegram-канале.