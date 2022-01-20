Путин и Мишустин поздравили худрука Театра им. Вахтангова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили режиссера, художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса с 70-летием. Поздравительные телеграммы опубликованы в четверг на сайтах Кремля и правительства.

Путин пожелал юбиляру отменного здоровья и вдохновения, отметив, что Туминас пользуется высоким, заслуженным признанием коллег и многочисленных почитателей сценического искусства как талантливый, самобытный режиссер и худрук.

"Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего мастера и впредь позволят вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы", - отметил президент.

Мишустин, в свою очередь, пожелал Туминасу новых проектов и премьер. Глав правительства подчеркнул, что его "работы никого не оставляют равнодушным, заставляют думать, размышлять, сопереживать". "Искренняя любовь миллионов зрителей - награда за ваше мастерство и преданность избранному пути", - отметил премьер.