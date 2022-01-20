Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Народный артист РСФСР Лев Лещенко награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича, президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в тексте документа.

Певцу 1 февраля исполняется 80 лет. Он стал первым кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве".

Справка "РГ"

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Свою карьеру начинал в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, был солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", а также "До свиданья, Москва", исполненная по окончанию Олимпиады 1980 года. В 2017 году Лещенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.