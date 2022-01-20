Путин обсудил с Мадуро координацию Москвы и Каракаса в разных сферах

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры стран подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах, сообщили 20 января в пресс-службе Кремля.

Путин и Мадуро обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Каракаса, реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Во время разговора подчеркнута важность сотрудничества в борьбе с COVID-19, в том числе речь идет о поставках в Венесуэлу вакцин российского производства.

"Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты условились активизировать контакты стран на различных уровнях.