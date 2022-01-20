Более двух тысяч вагонов испортили вандалы на МЖД в 2021 году

В 2021 году на Московской железной дороге зарегистрировано 2048 случаев нанесения граффити на вагоны пригородных поездов. На время восстановления покрытия вагонов, их временно выводили из строя. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как отмечает МЖД, от действий вандалов страдают прежде всего пассажиры, которые вынуждены ехать в раскрашенном вместе с окнами темном вагоне или переходить в соседние. В часы "пик" это создает проблемы для посадки и высадки пассажиров. После каждого случая нанесения граффити, вагоны необходимо отмыть и перекрасить, на что уходит несколько дней.

Граффитчики совершают налеты на поезда на путях отстоя, а также во время следования поезда по маршруту, выбегая на станциях с баллончиками и задерживая отправление поезда.

"Нередко кроме окраски кузова приходится менять даже стеклопакеты. Только в депо Москва-2 Ярославского направления МЖД смыто почти 950 рисунков, некоторые вагоны пришлось красить заново", - сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ущерб пригородному комплексу, нанесенный вандалами в результате нанесения граффити, составил 10 млн рублей.

Незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. По фактам вандализма МЖД направила в правоохранительные органы порядка 1 тыс. обращений.