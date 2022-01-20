"Черные банкиры" в Москве заработали на обналичивании денег 48 млн рублей

В Москве задержали группу финансистов, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они совершали нелегальные операции по обналичиванию денег. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5 процента. Доход от криминального бизнеса составил более 48 миллионов рублей.

Были задержаны трое жителей столицы. По местам их жительства и в используемых ими офисах проведено 15 обысков. Обнаружены электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.

Двоим задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. С третьего взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.