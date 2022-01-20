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20.01.2022 16:05
Рубрика: Общество

Главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина: У нас уже есть опыт лечения омикрона

Текст: Любовь Проценко
В столице 19 января было выявлено максимальное количество с начала пандемии заболевших коронавирусом - 11,5 тысячи человек. Прибавка - свыше двух тысяч инфицированных за сутки. И тем не менее, власти оценивают ситуацию в городе как стабильную.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В частности, заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова так прокомментировала эти цифры: "Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели - в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности, тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится". Но что особенно важно по мнению заммэра: "Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%". В результате в городе сохраняется достаточный объем мощностей - из развернутых для коронавирусных больных почти 14 тысяч коек заняты пока всего половина.

Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Первым делом в городе усилена работа городских поликлиник. Прием они ведут сейчас с 8:00 до 20:00 без выходных. В каждой из поликлиник расширен штат дежурных врачей, попасть к которым можно даже без предварительной записи. Департамент здравоохранения Москвы проинформировал об этом всех москвичей, разослав им СМС и письма по электронной почте.

Особое внимание уделяется своевременному выявлению заболевших. С этой целью в созданы все условия для тестирования на коронавирусную инфекцию. И москвичи пользуются ими: по данным Анастасии Раковой, ежедневно в Москве проводится около 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, мощности же позволяют проводить еще больше - до 17-20 тысяч в сутки. Кроме того, 17 городских лабораторных центров и 7 частных лабораторий по диагностике COVID-19 занимаются ПЦР-тестированием, обрабатывая за сутки 50-52 тысяч проб - мощность этих лабораторий так же может быть увеличена до 60 тысяч в сутки. Еще от 12 до 15тысяч проводится ИФА-тестов, которые позволяют определить уровень антител к новой коронавирусной инфекции.

Обращаясь к самим москвичам, главные специалисты департамента здравоохранения города просят не пропустить первых же признаков заболевания омикроном. При появлении симптомов - повышении температуры, головной и мышечной боли, насморке, першении в горле, они советуют действовать так же, как при обычной простуде. В качестве жаропонимающих начать принимать ибупрофен или парацетомол, для снятия воспаления в горле использовать антисептические растворы, которыми по четыре-пять раз в лень полоскать горло, а спреи с солевым раствором - для того, чтобы снять заложенность носа. Можно использовать противовирусные препараты широкого действия, но ни в коем случае не пить без назначения врача антибиотики.

"А как же вообще насчет рекомендации никакого самолечения, которая звучала от медиков на протяжении почти двух лет пандемии коронавируса?" - поинтересовалась корреспондент "РГ" у главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы Светланы Сметаниной. "Сегодня мы уже имеем некоторый опыт лечения нового штамма, - рассказала врач. - Изучили и международный опыт, то, как протекает инфекция, вызванная штаммом "омикрон". И можем сделать выводы, что симптомы практически идентичны ОРВИ и сама болезнь в большинстве случает протекает по типу ОРВИ, при которой очень важно начать лечение как можно раньше". Но если же лечение в течение пяти дней не помогает и человек чувствует ухудшение, то ему, конечно же, необходимо обратиться к врачу.

Справка "РГ"

Записаться к врачу можно по телефону круглосуточной службы: +7 495 539-30-00; Единой медицинской справочной службы 122; горячей линии по коронавирусу: +7 495 870-45-09 (ежедневно с 8:00 до 21:00).

О проблемах с медицинской помощью сообщить: +7 499 251-83-00 (круглосуточно).

В экстренных случаях вызвать скорую помощь по телефону 103.

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