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20.01.2022 17:01
Рубрика: Общество

Главный отоларинголог столицы рассказал, какие препараты использовать при признаках "омикрона"

Текст: Любовь Проценко
Главный отоларинголог столицы Андрей Крюков рассказал, какие препараты использовать при признаках "омикрона". Для лечения нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства.

Крюков напомнил, что симптомы "омикрона" схожи с проявлением ОРВИ - заложенность носа, боль и першение в горле. Поэтому и лечить "омикрон" нужно привычными способами.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", - подчеркивает Крюков.

Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке.

Оториноларинголог предлагает использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерегает от антибиотиков. Они не помогут при "омикроне" или ОРВИ, подчеркнул Крюков. Принимать их можно только по назначению врача.

Он напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции. Свежий воздух в первую очередь необходим пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

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