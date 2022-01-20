Ивановские школы эвакуировали после угрозы минирования

Педагоги и ученики восьми школ в Иванове были эвакуированы после анонимных сообщений о минировании зданий.

- Сегодня утром в восемь школ Иванова поступили анонимные сообщения о минировании. Дети и персонал эвакуированы, на месте работают кинологи. Одновременно проводятся и оперативно-розыскные мероприятия, - рассказал ТАСС источник в силовых структурах региона.

Волна "минирований" в городе продолжается третий день, сообщил собеседник агентства. Все сообщения оказываются ложными, но серьезно осложняют работу учреждений.

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств инцидента.