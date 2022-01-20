Мишустин призвал увеличить долю российских самолетов у авиакомпаний до 30%

За следующие девять лет не менее 30 процентов парка крупнейших авиаперевозчиков страны должны состоять из современных отечественных самолетов. Это одна из задач, которую, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, предстоит решить правительству для развития гражданского авиастроения. Глобальная цель - сохранить статус России как мировой авиационной державы.

В четверг в Воронеже Мишустин провел совещание о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации. Это уже вторая за последние полтора месяца встреча, посвященная отечественной авиации. В декабре прошлого года премьер в Перми обсуждал с профильными ведомствами и предприятиями авиационное двигателестроение. Тогда же он поручил министерству промышленности и торговли подготовить на ближайшее десятилетие "дорожную карту" поставок новых российских самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 и разработать программу послепродажного обслуживания этих силовых агрегатов.

В этот раз Михаил Мишустин намеревался "предметно поговорить" о текущем состоянии и перспективах отечественного самолетостроения. Перечисление ключевых задач он начал с импортозамещения. Все еще свежа в памяти ситуация, в которой оказался проект среднемагистрального самолета МС-21 после введения торгового эмбарго на поставки нам иностранных композитных материалов, используемых в производстве крыла. Тогда отечественные разработчики в короткие сроки смогли сделать свои композиты.

- Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов, - заявил председатель правительства. - Решение этой задачи позволит нам снять возможные риски для развития этой важной для страны отрасли, исключить задержки при выводе на рынок воздушных судов нового поколения и также не допустить в дальнейшем производственных сбои из-за недобросовестной конкуренции со стороны некоторых иностранных компаний.

Для поддержки наших предприятий самолетостроения правительство утвердило программу государственного заказа на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. Она предусматривает поставку 583 современных самолетов, в том числе для региональных перевозок. "На их строительство в трехлетнем бюджете заложено свыше 45,5 миллиардов рублей", - напомнил Михаил Мишустин. Свою долю внесут авиаперевозчики, причем они смогут воспользоваться средствами Фонда национального благосостояния. Из него в течение трех лет под эти цели правительство готово дать до 270 миллиардов рублей. "Ресурсы будут выделяться по льготной ставке 1,5 процента годовых на срок до 20 лет", - рассказал глава кабмина об условиях "длинных" денег.

В условиях нестабильного рынка госзаказ, отметил премьер-министр, обеспечит ритмичную загрузку предприятий на уровне 50 процентов, поможет значительно снизить расходы производства за счет роста объемов серийного производства. "Мы рассчитываем, что темпы строительства гражданских воздушных судов через пять лет превысят 100 единиц техники в год", - указал он.

Чтобы самолеты России были надежными и конкурентоспособными, в рамках госпрограммы развития авиационной промышленности в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено более 122 миллиардов рублей. Отдельно на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы запланировано около 112 миллиардов.

Работы по созданию новых перспективных образцов авиатехники кабинет министров ускоряет через механизм опережающего финансирования гражданского сектора самолетостроения. В декабре больше 60 миллиардов рублей направили в программу МС-21 и создание системы его сервисного обслуживания, свыше 44 миллиардов - на разработку перспективного двигателя сверхтяжелой тяги ПД-35. В ближайшее время, пообещал премьер-министр, около двух миллиардов рублей дополнительно получат еще два проекта: регионального Ил-114-300 и широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера.

- Очень важно сохранить статус России как мировой авиационной державы, - подчеркнул Михаил Мишустин значимость задач, стоящих в гражданском самолетостроении. - Современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность всех регионов нашей большой страны.