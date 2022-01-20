Мишустин рассказал, как подготовиться к волне штамма "омикрон"

В новую волну коронавируса, вызванную распространением штамма "омикрон", в России необходимо подготовить первичное звено здравоохранения и врачей к приему пациентов, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь", - заявил он во время посещения областной детской клинической больницы № 1 в Воронеже. Глава правительства напомнил оценки специалистов, что "омикрон" более заразный, но несет менее тяжелые последствия, чем предыдущие два штамма.

"Сейчас непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Ну и будем надеяться на окончание пандемии", - сказал Мишустин.