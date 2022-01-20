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20.01.2022 14:45
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал, как подготовиться к волне штамма "омикрон"

Текст: Владимир Кузьмин (Воронеж)
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

В новую волну коронавируса, вызванную распространением штамма "омикрон", в России необходимо подготовить первичное звено здравоохранения и врачей к приему пациентов, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Штамм "омикрон" уже выявлен в 55 регионах страны

"Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь", - заявил он во время посещения областной детской клинической больницы № 1 в Воронеже. Глава правительства напомнил оценки специалистов, что "омикрон" более заразный, но несет менее тяжелые последствия, чем предыдущие два штамма.

"Сейчас непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Ну и будем надеяться на окончание пандемии", - сказал Мишустин.

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