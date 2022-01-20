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20.01.2022 01:15
Рубрика: Общество

Москва находится в преддверии свадебного бума

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8660)
В феврале в столице ожидается свадебный бум. Месяц богат на красивые даты с двойками. Самая первая - 02.02.22 - в этот день планируют вступить в брак более 400 пар и прием заявлений от молодых уже закрыт, а вот на 22.02.22 ЗАГСы Москвы приняли решение открыть более 100 дополнительных мест, продлив график работы Дворцов бракосочетания.

Зеркальные даты для проведения свадеб давно вошли в моду. В прошлом году более 15 тысяч московских пар поженились в красивые даты - это около 20% от всех торжественных церемоний в городе. Кому-то просто нравится комбинация цифр, а кто-то верит в их магию, заранее подбирая день. Влюбленные верят, что числа принесут им удачу и семейное счастье. Внимание любителей нумерологии в новом году особенно привлекла февральская дата - 22.02.22. Чтобы сыграть свадьбу в этот день, влюбленные подавали заявления еще в прошлом году, а как только появлялись свободные места или новая площадка для регистрации брака, пары их тут же занимали. Например, недавно была открыта подача заявлений в усадьбу Васильчиковых на эту дату, и все свободные места были разобраны онлайн в течение буквально 30 минут.

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"Из-за многочисленных обращений пар мы приняли решение увеличить график работы дворцов бракосочетания 22 февраля до 21.00. Для молодоженов стало доступно более 100 свободных мест", - сообщила о решении Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы.

С 9.00 до 21.00 будут работать Дворцы бракосочетания N 1, N 3 и N 4, а также Шипиловский, Кутузовский и Вернадский отделы ЗАГС. Подать заявление о заключении брака можно на личном приеме в выбранном дворце до 22 января включительно.

Как в обычные, так и в красивые даты, для молодоженов помимо Дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС открыты более 30 различных выездных площадок. Прием заявлений на выездные площадки, как и в отделы ЗАГС открыт очно и онлайн на mos.ru или Едином портале госуслуг. Заявление принимают не ранее года и не позднее месяца с выбранной даты для бракосочетания. При подаче заявления онлайн госпошлина в 350 рублей оплачивается с 30%-ной скидкой.

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