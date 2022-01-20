Москва стала лидером по угонам за прошлый год

Столица стала лидером по угонам среди регионов. В прошлом году Москва занимала лишь шестую строчку рейтинга. Самые угоняемые в Москве машины назвали эксперты "АльфаСтархование".

Если в прошлом году в тройке лидеров преобладали модели японской Toyota - RAV 4 с частотой угонов 16% и Camry (8%) - то к концу 2021 года их место заняли Hyundai Santa Fe с частотой 18% и Kia Sportage (14%). Тройку лидеров уходящего года замыкает еще одна модель корейской марки Kia - Sorento с показателем в 12%. Частота угонов это, по сути, количество таких случаев на 100 застрахованных по каско машин. Например, из 100 застрахованных Hyundai Santa Fe, было угнано 18.

- В этом году тройка лидеров рейтинга полностью обновилась. На смену японской Toyota пришли корейские Hyundai и Kia, занявшие весь "пьедестал". Скорее всего, подобная тенденция связана с тем, что дорогие автомобили после угона, как правило, перепродают в страны ближнего зарубежья, а из-за закрытия границ сейчас это сделать крайне затруднительно, - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.

Но продолжим перечень самых угоняемых машин в столице. Toyota Camry заняла четвертую строчку рейтинга с частотой угонов 9%. При этом угонять ее стали чаще, чем в 2020 году. Тогда частота ее угонов была 8%, но интерес угонщиков к корейским моделям настолько вырос, что с третьего места японская модель сместилась на четвертое.

Замыкает пятерку Kia Rio с частотой угонов 8%. Далее идут Mitsubishi Outlander (5%), Toyota RAV 4 (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Stinger (3%) и LADA Granta (3%). Модель отечественного производителя в столице среди угонщиков также оказалась в фаворе, хотя и на десятом месте.