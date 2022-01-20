Население Москвы за 10 лет выросло на 1,5 млн человек

По предварительным данным переписи, за 10 лет количество москвичей увеличилось на полтора миллиона человек и приблизилось к 13 миллионам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он пояснил, что прирост около полумиллиона человек дала новая Москва.

"Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает примерно на миллион человек за 10 лет", - отметил Собянин. По его словам, такая тенденция касается всех больших городов.

Для Москвы такое количество жителей создает новые вызовы, подчеркнул мэр города. Это необходимость строительства новых детских садов, школ, больниц, поликлиник, развитие транспорта.

На встрече также обсуждалась ситуация с коронавирусом в столице. По словам мэра Москвы, пессимистичные прогнозы не подтвердились и экономика города адаптировалась к новым вызовам. "Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году, тяжелому, но и к 2019 году, базовому", - сообщил Собянин президенту. По его словам, инвестиции выросли на 12 процентов, строительство - на 23 процента, промышленное производство - на 28 процентов. Мэр Москвы подчеркнул, что речь идет о реальном росте экономике.