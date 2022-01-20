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20.01.2022 13:20
Рубрика: Власть

Население Москвы за 10 лет выросло на 1,5 млн человек

Текст: Айсель Герейханова
По предварительным данным переписи, за 10 лет количество москвичей увеличилось на полтора миллиона человек и приблизилось к 13 миллионам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Он пояснил, что прирост около полумиллиона человек дала новая Москва.

"Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает примерно на миллион человек за 10 лет", - отметил Собянин. По его словам, такая тенденция касается всех больших городов.

Фото: Константин Завражин
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Для Москвы такое количество жителей создает новые вызовы, подчеркнул мэр города. Это необходимость строительства новых детских садов, школ, больниц, поликлиник, развитие транспорта.

На встрече также обсуждалась ситуация с коронавирусом в столице. По словам мэра Москвы, пессимистичные прогнозы не подтвердились и экономика города адаптировалась к новым вызовам. "Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году, тяжелому, но и к 2019 году, базовому", - сообщил Собянин президенту. По его словам, инвестиции выросли на 12 процентов, строительство - на 23 процента, промышленное производство - на 28 процентов. Мэр Москвы подчеркнул, что речь идет о реальном росте экономике.

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