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Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

Текст: Любовь Проценко

Благотворительный день пройдет катке ВДНХ в восьмой раз в субботу, 22 января. В нем примут участие известные благотворители и основатели фондов, среди которых художественный руководитель театра МХТ им. Чехова и актер Константин Хабенский, актеры театра и кино Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Сутулова, Андрей Бурковский, Виктор Добронравов, фигуристка Евгения Медведева и другие. Вместе со звездами на коньки встанут подопечные фондов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Все средства, собранные в этот день от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность. Их перечислят таким авторитетным организациям, как фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам "Вера" и фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть"", - рассказала заммэра Наталья Сергунина на портале mos.ru.

Каток на ВДНХ работает в полном соответствии с действующими санитарными мерами. Приобрести билеты можно онлайн, при покупке необходимо заранее выбрать определенное время и павильон для входа. Это позволяет распределить поток посетителей в пунктах проката и на самой ледовой площадке. На входе установлены дезинфицирующие рамки, у каждого пришедшего измеряют температуру. Коньки и другой инвентарь обрабатывают специальными средствами. Всем гостям нужно придерживаться социальной дистанции, а в закрытых помещениях носить маски.

Константин Хабенский так комментирует предстоящее событие:

"У благотворительности тоже есть традиции, и этот день на катке ВДНХ - одна из них. Каждую зиму мы наполняем одно из самых любимых зимних развлечений детей и взрослых дополнительным смыслом. Помогать можно по-разному, даже просто катаясь на коньках на любимом катке. Мы рады, что вместе с сотнями людей, которые придут к нам в субботу, мы сможем поддержать подопечных сразу трех фондов".

Гостей катка 22 января ждут мастер-классы, выступления уличного театра и программа "Союзмультпарка". Ведущими мероприятия станут шоумены Игорь Паньков, Татьяна Борисова и Руслан Рамазанов.

Директор благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Елена Мартьянова приглашает москвичей и гостей столицы:

"Просыпайтесь и приезжайте кататься на льду, смеяться, падать в снег - и тем самым помогать тем, кто тяжело болен. Это благотворительная традиция, за которую мы в фонде полюбили зиму. Подопечные фонда "Вера" - неизлечимо больные взрослые и дети по всей стране - не могут выйти на лед вместе с гостями катка. Но могут почувствовать ваше тепло и поддержку".

Дата и время: 22 января с 10:00 до 23:00. Билеты и расписание сеансов на сайте.

Организаторы: АО "ВДНХ", Благотворительный фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам "Вера", благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть!".

ВДНХ регулярно поддерживает социально ориентированные проекты. Здесь проходят благотворительные программы, акции, забеги. ВДНХ является открытой площадкой равных возможностей для всех категорий посетителей. Команда Выставки постоянно работает над улучшением доступности территории, мероприятий, сервисов и информационных ресурсов.

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