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20.01.2022 11:06
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В продажу поступила печатная версия первого в истории гида Michelin по Москве

Текст: Любовь Проценко
В России поступил в продажу первый тираж гастрономического гида Michelin по Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. В путеводитель вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в Концертном зале "Зарядье" в октябре прошлого года. Российская столица стала первым городом в СНГ, чьи рестораны попали в знаменитый гид. Девять из них удостоились заветных звезд, включая два проекта, завоевавших сразу по две звезды Michelin. Наталья Сергунина рассказала:

Печатное издание насчитывает более 120 страниц, все материалы в нем предоставлены на двух языках - русском и английском.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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"Компания Michelin выпустила первый тираж своего гастрономического путеводителя по Москве. Продажи в России начались 20 января, а чуть позже они стартуют и на зарубежном рынке. Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки".

Путеводитель доступен для покупки на платформе"Яндекс.Маркет". За рубежом его можно будет приобрести в конце января на маркетплейсе Amazon. Кроме того, описание ресторанов, отобранных экспертами для первого гида по столице России, опубликовано на сайте Michelin.

Международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек на презентации в Москве в октябре 2021 года подчеркнул мастерство столичных шефов.

"Каждый шеф-повар в Москве имеет собственное гастрономическое видение и работает в основном с локальными продуктами. Местным кулинарам удалось не только сохранить гастрономическое наследие, к которому они относятся с большим трепетом, но и привнести туда современный, основанный на мировом опыте взгляд на приготовление пищи. Шеф-повара Москвы не боятся нового, они амбициозны, именно они задают новые тренды в кулинарии. Они способны на невероятные, запоминающиеся гастрономические открытия", - заявил Гвендаль Пулленек.

Справка "РГ"

Гид Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических путеводителей в мире. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа. Процесс рейтингования строго конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом заведении. На его основе и проводится оценка - в главном офисе в Париже.

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