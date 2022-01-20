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20.01.2022 08:52
Рубрика: Экономика

Назван минимальный размер зарплаты для покупки квартиры в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Минимальный размер зарплаты для покупки хотя бы однокомнатной квартиры в Москве должен составлять хотя бы 104 тысячи рублей. Об этом заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стабильный доход 104 тысячи рублей первоначальном взносе 20 процентов позволит купить однокомнатную квартиру в ипотеку за 25 лет. При этом придется жить очень экономно, отправляя на погашение ипотеки до 70 процентов дохода.

Если первоначального взноса нет, то его при такой же скромной жизни удастся накопить в среднем за два года. Для этого придется зарабатывать 180 тысяч рублей. Это позволит и снимать квартиру, и копить на взнос.

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