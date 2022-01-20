Названы округа Москвы, где сильнее всего подорожали новостройки

В Южном административном округе Москвы массовые новостройки за год подорожали на 33%, подсчитали аналитики компании "Метриум". Средний ценник на столичном рынке недвижимости за этот же период вырос на 27%.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса в прошлом году достигла 263 тысяч рублей. Рекордно подскочили цены на юге города, где "квадрат" подорожал с 200 до 266 тысяч рублей. Примерно так же выросли в цене новостройки Северо-Восточного округа Москвы. Там квадратный метр сейчас стоит 262 тысячи рублей.

Самым дорогим стал запад Москвы, где средняя цена "квадрата" превысила 303 тысячи рублей.