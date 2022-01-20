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20.01.2022 07:09
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили пространства возле трех станций МЦД-2. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Территория возле МЦД "Курьяново". Фото: Комплекс городского хозяйства Территория возле МЦД "Курьяново". Фото: Комплекс городского хозяйства
Территория возле МЦД "Курьяново". Фото: Комплекс городского хозяйства

"В прошлом году завершились работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 "Щукинская", "Курьяново" и "Печатники", - отметил Петр Бирюков. - Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты и обустроить альтернативные для пассажиров и местных жителей".

Новая станция Минская будущего МЦД-4 примет пассажиров весной

В рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 4 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. На прилегающих территориях сделали удобные тротуары, заменили асфальтовое покрытие дорог, установили более 150 фонарей и уличных торшеров, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток.

Территория возле метро "Щукинская". Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Сделаны парковки для автомобилистов и велосипедистов, установлены 11 современных остановочных павильонов. Пространство около станции МЦД "Щукинская" стало транспортным хабом для автобусов.

По данным Бирюкова, особое внимание уделили озеленению благоустроенных территорий. Там высадили более 1 тыс. деревьев и кустарников, обустроили 60,7 тыс. кв. метров газона.

Благоустройство территории возле МЦД "Печатники". Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

За последние три года в Москве выполнены работы по благоустройству территорий около 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.

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