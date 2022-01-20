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20.01.2022 13:37
Рубрика: Власть

Собянин: Экономика Москвы адаптировалась к условиям пандемии коронавируса

Текст: Айсель Герейханова
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика столицы справляется с вызовами пандемии и уже адаптировалась к этим непростым условиям.
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к тяжелому 2020 году, но и к базовому 2019 году. Причем по ряду показателей очень даже прилично", - сказал он на встрече с президентом.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Собянин также добавил, что инвестиции выросли на 12 процентов, строительство - на 23 процента, промышленное производство - на 28 процентов. "Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города", - отметил он.

Мэр Москвы также добавил, что большом плюсе розничная торговля.

"Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах и достаточно большой объем денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас", - пояснил мэр Москвы.

Еще одна положительная тенденция наметилась в гостиничном бизнесе. "Уже в 2021 году мы видим, что он практически на уровне 2019 года стал работать, потому что внутренний туризм оживился, из других регионов стали больше приезжать, это как-то компенсировало ситуацию", - сказал Собянин.

Президент и мэр Москвы уже в закрытой части беседы также обсудили ситуацию со штаммом "омикрон" в столице. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Собянин доложил Путину о работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее.

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