Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями по новейшим методикам, не входящим в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщается на портале мэра столицы, из общей суммы 346 миллионов рублей получит в виде гранта Морозовская детская больница. Остальные средства - Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. Эти средства предназначены для лечения онкобольных детей с помощью инновационных технологий, не входящих в стандарты обязательного медицинского страхования ОМС.

Напомним, что с 2014 года в Морозовской больнице работает центр детской гематологии и онкологии на 329 коек. В 2018 году в больнице открыли единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Благодаря выделенным ранее грантам удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раза - с 13 в 2018 году до 85 в 2021-м. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга.

В составе Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию. Некоторые из них впервые были применены в детской онкологической практике в нашей стране и в мире.