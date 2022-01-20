Соцработники доставят лекарства и продукты пожилым москвичам на самоизоляции

Для москвичей старшего поколения и хронически больных, которые находятся на домашнем режиме, продолжает работать горячая линия комплекса социального развития для людей. Социальные работники по их заявкам доставляют горожанам нужные продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

Всего на горячую линию с 23 марта 2020 года поступило около 2 миллионов вызовов, диспетчеры оформили 573 тысячи заявок на 724 тысячи услуг. Заявки принимают ежедневно с 08:00 до 21:00 по номеру телефона: +7 495 870-45-09.

Горожане с нарушениями слуха могут обратиться к неголосовому центру помощи "Говори руками". Здесь принимают вопросы, связанные с COVID-19, консультируют и помогают в сурдопереводе.