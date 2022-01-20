Столичная блогерша сняла скандальную сессию возле Соборной мечети

Скандальное видео, которым уже заинтересовалось ГУ МВД России по Москве, появилось в соцсетях. Девушка демонстрирует нижнее белье в распахнутом пальто, при этом на ней еще и никаб. Фотосессия происходит на фоне Соборной мечети, что на проспекте Мира.

Видео якобы появилось случайно - сначала сообщалось, что процесс фотосессии сняла прохожая. Но ложь разоблачили видеозаписи - камеры запечатлели, как "случайная прохожая" и участники фотосессии вместе сели в машину.

Личность блогерши установили. После возмущенных откликов в Сети она извинилась и заверила, что никого не хотела оскорбить. Однако это, видимо, не спасет ее от административного наказания.