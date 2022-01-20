Студенты разработают проект реконструкции лабаза театра "Модерн"

Театр "Модерн" проводит конкурс проектов реконструкции исторического лабаза с приспособлением его под современные нужды. Студенты и педагоги "26 КАДРа" изучили здание и приготовились к разработке оригинальных решений.

В 1910 году Капитолий Дулин представил уникальный проект здания хлебной биржи ("ТАТА"), согласно которому лабаз был его составной частью. Сегодня, являясь отдельным строением, помещение лабаза требует реконструкции и не может быть задействовано. В то же время театр "Модерн" испытывает острую нехватку площадей.

Участникам конкурса предстоит подготовить проект ремонтно-реставрационных работ старинного лабаза с приспособлением его под современное использование, а также проект благоустройства территории. В здании необходимо разместить зрительный зал, звукооператорскую, светооператорскую, кинопроекционную, производственные цеха, арт-пространство, фойе-библиотеку, складские помещения, буфет-кафе, туалетные комнаты. В проекте важно сохранить историческую значимость строения, учесть его визуальные характеристики и акустические свойства зала.

Чтобы было понятно, что над чем работать, театр "Модерн" проводит экскурсии по закулисью, показывая помещения исторической Хлебной биржи - объект, над которым предстоит работать. Как рассказала директор учебного заведения "26КАДРа" Анна Печеная, студенты уже побывали на месте производства работ.

"Наши ребята и ранее участвовали в проектах, направленных на сохранение культурного наследия столицы: например, в прошлом году студенты-кровельщики прошли трехмесячную практику в Театре эстрады, где ремонтировали крышу, восстанавливали художественное оформление купола. Реконструкция лабаза театра "Модерн" - не менее масштабный проект, в котором юные мастера смогут не только проявить профессиональные навыки, но и показать свой культурный уровень, ведь это не просто здание, а часть исторического облика города", - рассказала Анна Печеная.

"Мы пригласили колледж "26 КАДР" к участию в проекте потому, что в нем дают качественное профессиональное образование в области архитектуры, дизайна, реинжиниринга, одним словом, тех направлений, которые могут иметь продолжение в театральной сфере в будущем. Мы открыты к самым смелым предложениям, архитектурным и технологическим решениям!" - заявила директор театра "Модерн" Ольга Ивашова.

Отметим, что итоги конкурса объявят на 27-й Международной выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва 2022", которая пройдет с 8 по 11 июня 2022 года.