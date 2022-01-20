ТЦ "Европолис" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Торговому центру "Европолис" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре "Европолис", который расположен по адресу: проспект Мира, 211, корп. 2. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - рассказал Романов.

За такие нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.