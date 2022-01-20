В Дмитрове задержали серийного вора

В Дмитрове был задержан серийный вор. Им оказался 40-летний москвич, уже судимый за аналогичные преступления.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник с помощью отмычки отжал окно и влез в частный дом, расположенный в деревне Теряево. Он украл музыкальный центр, одежду, обувь и металлопрофиль, находившийся на участке.

Полицейские вора нашли и задержали, обыскали его временное жилье в деревне Ащерино, где и обнаружили часть ранее похищенных вещей. Остальное мужчина успел продать. Кроме того, установлена его причастность к краже четырех велосипедов. Задержанный взят под стражу.