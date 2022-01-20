В Ивановской области арестован замглавы департамента здравоохранения

В Ивановской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого арестован один из руководителей регионального департамента здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В ведомстве пояснили, что факты мошенничества пресечены при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для комплектования лечебных учреждений. В частности, установлено, что представитель коммерческой организации, занимающейся поставками медоборудования, похитил более 10 миллионов рублей бюджетных средств.

- По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования получены сведения о причастности к совершению преступления одного из руководителей департамента здравоохранения, - рассказали в УФСБ.

Чиновник был задержан 18 января, а позднее заключен судом под стражу на два месяца.