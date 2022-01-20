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20.01.2022 00:55
Рубрика: Общество

В Москве открылся Центр критических состояний

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8660)
У городского консультативного центра анестезиологии и реаниматологии, который заработал в Москве, есть еще одно название - Центр критических состояний. Его задача - оказывать помощь врачам, спасающих пациентов, которые находятся на грани жизни и смерти. Причем не важно, где в данный момент идет эта борьба - в машине "скорой помощи", столичной больнице или еще в каком-то месте. В любом случае на помощь коллегам придут самые опытные врачи-консультанты. Ну а где таких специалистов в Москве больше всего, догадаться не сложно - на городской Cтанции скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова, которые спасают человеческие жизни практически каждый день.
По сути, новый центр представляет собой единую городскую диспетчерскую. Фото: mskagency.ru По сути, новый центр представляет собой единую городскую диспетчерскую. Фото: mskagency.ru
По сути, новый центр представляет собой единую городскую диспетчерскую. Фото: mskagency.ru

Открывая новый центр, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Мы сделали еще один важный шаг в улучшении экстренной медицинской помощи. Начиная с января этого года, врачи отделений реанимации могут максимально оперативно получать консультации своих наиболее опытных коллег по ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Каждый сложный случай будет взят на контроль".

Фото: iStock
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По сути, сам центр представляет собой единую городскую диспетчерскую, которая координирует консультативную помощь специалистам реанимации и интенсивной терапии городских стационаров и бригадам скорой помощи. Получив информацию о критическом пациенте, специалисты центра подключают к работе любого нужного реаниматолога, как взрослого, так и детского, а также главных внештатных врачей департамента здравоохранения Москвы. Привлекаются к этой работе и узкие специалисты, какими располагает далеко не каждый стационар - гематологи, токсикологи и т. д. По сути проводится дистанционный медицинский консилиум.

Свое дежурство консультанты несут по месту своей основной работы. Их рабочие места оснащены компьютерами и подключены к Единой городской медицинской информационной системе ЕМИАС и Единому радиологическому центру ЕРИС. Благодаря этому каждый из них в нужный момент может войти в электронную медицинскую карту пациента, борьба за жизнь которого идет, а также увидеть все рентгеновские снимки, кардиограммы и данные МРТ и КТ. А программа "Удаленный помощник" поможет консультанту фактически оказаться рядом с больным, на каком бы расстоянии он не находился от врача. Для этого доктору, который спасает его, нужно лишь надеть специальный шлем - очки дополненной реальности, создающий для консультанта эффект присутствия. Таким образом, он видит пациента своими глазами. Если же в больнице, где пациенту угрожает смерть, нет технической возможности подключиться к центру, на место немедленно выезжает бригада скорой помощи, оснащенная необходимым оборудованием, включая шлемы. "По сути этот центр мобилизует практически безграничные реанимационные возможности столицы в самых сложных клинических ситуациях, когда счет идет на часы или даже минуты", - рассказал мэру зам главного врача Станции скорой и неотложной помощи Петр Давыдов.

По его словам, современные технологии позволяют врачам точно определять не только причину критического состояния, но и устранить ее даже у пациентов, у которых произошла остановка кровообращения: "У нас бывает, что пациент еще в машине, по дороге в больницу, оживает". Помощь центра требуется, когда у взрослых случается состояние непроходящего шока третьей или четвертой степени, массовая кровопотеря, кома неясной причины, почечная, надпочечная и печеночная недостаточность и ряд других. Детям важно вовремя помочь при острой дыхательной недостаточности, жизнеугрожающих нарушениях сердечного ритма, длительном судорожном синдроме.

Главный врач Станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов поделился с главой города планами дальнейшего развития центра. Он рассказал, что в скором времени центр сможет в автоматическом режиме следить за состоянием пациентов, находящихся в реанимации. В машинах скорой помощи появится онлайн-передача всех данных больного в центр - кардиограммы, сатурации и другой информации. В перспективе на базе центра планируется развернуть штаб управления экстренными консультативными бригадами анестезиологии и реанимации.

Напомню, несмотря на многократно возросшую нагрузку на врачей скорой помощи в столице во время пандемии, в экстренных случаях они прибывают к больному в среднем за 10,4 минуты, а на ДТП - за 7,7 минуты.

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